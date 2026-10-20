Becados por Fundación La Caixa defienden el papel de la investigación frente al cambio climático

De izquierda a derecha: David Chaparro, Mario Bielsa y David Izquierdo, becarios de la Fundación La Caixa. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de doctorado y posdoctorado becados por la Fundación La Caixa han explicado que la investigación, cada uno desde su ámbito, ayuda a comprender el impacto del cambio climático y a encontrar posibles soluciones.

El geólogo oscense Mario Bielsa --máster en Ciencias Ambientales en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (Suiza)-- estudia y trata de reconstruir la evolución del permafrost con los depósitos de hielo del Monte Perdido, informa la fundación en un comunicado de este martes.

"En muchas cuevas, ese hielo, que puede llevar más de 10.000 años ahí, está desapareciendo a gran velocidad y eso hace que se pierda toda la información que hay dentro: partículas animales, vegetales y minerales que son registras para conocer mejor el pasado", afirma.

Bielsa ha apuntado que, con distanciómetros láser, cuantifican el retroceso del hielo, que es de muchos centímetros o incluso metros en casi todas las cuevas, y es "mucho más visible" en los últimos 4 años.

"Eso es preocupante, porque muchos de esos hielos tienen miles de años. Podemos decir que en los últimos 4.000 años los Pirineos no han sufrido un calentamiento tan fuerte como el actual. Desde que llegaron los primeros ganaderos y agricultores, estas montañas nunca han vivido estas condiciones climáticas", ha lamentado.

AGUJEROS NEGROS Y CLIMA

El físico David Izquierdo, máster y doctorado en Astrofísica y Física del Cosmos, trabaja actualmente en el Instituto de Ciencias del Espacio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), donde se dedica a comprender cómo evolucionan de forma conjunta las galaxias y los agujeros negros, y qué señales dejan en la luz y en las ondas gravitacionales.

Su trabajo es teórico: "Utilizo un modelo semianalítico en el que coges toda la física que conocemos del universo, la pones toda en ecuaciones analíticas que se pueden resolver de forma veloz y generas un universo simulado para poder estudiar esa formación y evolución de las galaxias y los agujeros negros".

Las simulaciones y los algoritmos para hacer predicciones rápidas que se aplican en la cosmología también pueden usarse para saber más del clima, ya que "todo depende del comportamiento de un gas en un sistema", tanto en la formación de galaxias, agujeros negros o estrellas como en el clima.

"El objetivo es que puedan hacer predicciones más precisas a corto plazo y también a meses, años o décadas vista. Por ejemplo, entender cómo llueve en Barcelona o Madrid igual te ayuda a saber cómo va a ser el tiempo dentro de cuatro semanas", ha sostenido.

SISTEMAS COMPLEJOS

Izquierdo señala que el universo, el clima y los ecosistemas comparten algo: "Son sistemas complejos formados por muchos individuos, por muchos insectos o mamíferos, por muchas partículas, por muchas estrellas o por mucho gas. Y en esos sistemas intentas entender el comportamiento y los cambios globales y hacer predicciones".

"Me preocupa que las olas de calor lleguen antes cada año, que se produzcan más inundaciones, pero sobre todo me inquieta que tampoco estamos preparados", ha añadido.

LA SED DE LOS BOSQUES

El biólogo David Chaparro, máster en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección y en Ecología Terrestre, trabaja para conseguir saber si un bosque "tiene sed" antes de que lo vea el ojo humano, lo que puede beneficiar en prevención de incendios.

Saber con detalle y precisión la humedad de tallos y hojas e identificar las zonas boscosas con más riesgo de morir o de convertirse en combustible inflamable es "clave" en un contexto de olas de calor.

Ha explicado que la teledetección ambiental supone el uso de sensores remotos para observar el bosque desde lejos: "Esto incluye satélites, drones, aviones y sensores GPS. Todos contribuyen a medir el estado hídrico de la vegetación".

"La salud de los bosques determina su capacidad para ofrecer servicios ecosistémicos: son refugio para animales y plantas, tienen funciones económicas porque la madera es uno de los elementos más importantes para la industria y los seres humanos, y nos ofrecen la posibilidad de capturar CO2 de la atmósfera, lo que ayuda a mitigar el cambio climático", ha afirmado.