Belén Rueda recibe el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges: "En Sitges se respira cine"

SITGES (BARCELONA), 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz Belén Rueda ha recibido este jueves el Gran Premio Honorífico del Sitges - Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya en la inauguración de la edición de este año, y ha asegurado respecto al certamen: "Sitges es muy especial, se respira cine e ilusión".

Rueda, que ha recibido el premio de manos del director J.A.Bayona, ha asegurado que Sitges es un festival que da oportunidades a nuevos autores y eso es lo que le hace ser también especial.

La actriz, cuyas películas han inaugurado en diversas ocasiones el festival, como 'El orfanato' y 'El cuerpo', ha dicho que el género fantástico permite explorar historias de una forma diferente, llevándolas al extremo.

El director del festival, Ángel Sala, ha recordado las ocasiones en las que Rueda ha inaugurado el festival y ha rememorado 'El orfanato' de J.A.Bayona, que descubrió a un gran director y a un gran rostro para el género fantástico, que se ha convertido en "musa" para realizadores del género.

GALA DE INAUGURACIÓN

En la gala de inauguración, en la que se proyecta la película 'Mona Lisa and the Blood Moon', de Ana Lily Amirpour, y el cortometraje protagonizado por Rueda 'La inquilina', de Lucas Paulino y Ángel Torres, ha contado con el tradicional 'in memoriam' en el que se ha recordado los fallecimientos del último año.

Sala ha asegurado que se trata de una edición con un fantástico "sobre todo transgresor" que proporciona libertad creativa y de mirada, y la directora de la fundación del festival, Mònica Garcia, ha destacado que es la segunda vez que abren con una película dirigida por una mujer.