Blanca Portillo protagoniza 'Mrs.Dalloway' en el TNC: "Un personaje que te hace aprender"

Actualizado 11/12/2019 16:40:13 CET

Inicia gira en Barcelona con funciones hasta el 4 de enero

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La actriz Blanca Portillo protagoniza en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) una adaptación de la novela de Virginia Woolf 'Mrs.Dalloway', bajo la dirección de Carme Portaceli, del que la intérprete ha asegurado: "No te puede pasar nada mejor que topar con un personaje que te haga aprender, que te haga crecer".

Coproducción del Teatro Español de Madrid y KVS Bruselas, el montaje, que inicia en Barcelona su gira tras su exitoso paso por la sala madrileña, resigue con pequeñas adaptaciones en personajes y situaciones la novela de Woolf, escrita en 1925, que se produce en un solo día en los preparativos para una fiesta.

Portillo, que debuta en el TNC con esta pieza que se verá desde este jueves al 4 de enero y que ya ha vendido el 60% de las entradas, ha remarcado que interpretar a Mrs.Dalloway a la edad que le ha tocado es lo mejor que le podía pasar porque es un personaje que "no echa balones fuera", que asume su responsabilidad en sus decisiones y actos.

La actriz ha subrayado que subirse al escenario para interpretar al personaje creado por Virginia Woolf es un "regalo diario", y ha añadido que es un rol sobre el que subyace un amor a la vida, pese a que ésta no sea la que había soñado.

Carme Portaceli ha dicho que en esta actualización del relato de 'Mrs.Dalloway' se ve una protagonista fuerte, actual, con una gran libertad interior, pero que "no ha dejado de tener su 'Pepito Grillo" interior.

Junto a Portaceli, han adaptado el texto Michael de Cock y Anna Maria Ricart, y ésta última ha subrayado que la acción no está en los hechos cotidianos de ese día sino en las conciencias de los personajes, siendo el reto trasladar este "diálogo de consciencias" a las tablas del teatro.

Ricart ha añadido que han hecho pequeños cambios en los personajes de la novela para reflejar la "luz y la oscuridad" de Virginia Woolf, y otros relacionados con la hija y el marido de la protagonista.

TEATRO ESPAÑOL

Portaceli ha recordado que la obra tuvo un 98% de ocupación en sus seis semanas en escena en el Teatro Español, sala de la que estuvo al frente de la dirección artística y que define como una "experiencia extraordinaria" a la que el público respondió.

"Pensaba que después de la Revolución Francesa no se cortaban cabezas", ha ironizado tras decidir el Ayuntamiento de Madrid un cambio de rumbo en la dirección de los teatros y no renovar a su equipo, y ha mostrado todo su respeto y estima por su sustituto ya que, ha añadido, no tiene nada que ver con la situación.

ACTIVIDAD PARALELA

El TNC en las sesiones previstas para los domingos 22 y 29 de diciembre ha organizado una actividad lúdica dirigida a los niños, paralela al espectáculo, que les permitirá acercarse a la figura de Virginia Woolf.

En este taller, los niños se acercarán a la creadora de 'Mrs.Dalloway' a partir de la narración de Virginia Llop y un álbum ilustrado de Kyo Maclear e Isabelle Arsenault que explica la relación entre la escritora y su hermana pintora Vanessa, y también elaborarán coronas y ornamentos de flores, sobre las que Woolf tenía admiración.