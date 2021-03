Blanco (Cs) descarta una decisión unilateral de Arrimadas en Murcia y lamenta romper con Ayuso

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Cs en el Parlament Nacho Martín Blanco ha descartado que la moción de censura de Murcia contra el PP fuese una decisión unilateral de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y lamenta que haya tenido "réplica" en el gobierno de la Comunidad de Madrid con la ruptura de PP-Cs y el adelantamiento de las elecciones anunciado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a los periodistas este jueves en Barcelona, ha asegurado que la decisión se tomó de forma meditada tras el "proceso de degradación del PP en Murcia por la cantidad de casos de corrupción", en sus palabras.

Sobre las voces críticas dentro del partido que afean a Arrimadas no haber consultado la decisión, el diputado naranja ha remarcado: "No ha tomado una decisión de forma unilateral. Esas voces intentan crear confusión y no merecen credibilidad".

Con respecto al adelanto de las elecciones en Madrid anunciado por Díaz Ayuso, tras esta ruptura en Murcia, Blanco ha considerado que el Gobierno de Madrid "funcionaba razonablemente bien" y ha lamentado que se haya producido esta ruptura tras lo ocurrido en Murcia.

"Desde Cs insistimos en la lealtad y capacidad de gobernar conjuntamente y lamentamos que Ayuso haya considerado dar este paso, que no vemos adecuado en este momento", ha zanjado.