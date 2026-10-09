Bolaños sobre si el Gobierno indultará a García Ortiz antes de las generales: "Veremos si procede"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños - Joaquín Corchero - Europa Press

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que el Gobierno tiene que estudiar el expediente para el indulto del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y ver "si procede tomar una decisión" antes de las elecciones generales o dejarlo para más adelante.

Lo ha dicho este jueves en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press cuando se le ha preguntado por si el Ejecutivo tiene previsto indultar a García Ortiz antes de las generales.

"Ya veremos si procede tomar una decisión en estos días o procede dejarlo para más adelante", y ha afirmado que el Gobierno tiene la petición sobre la mesa y que el expediente se está estudiando.