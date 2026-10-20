Los bomberos voluntarios afrontan este martes en Lleida su primer juicio contra la Generalitat

Concentración de bomberos voluntarios antes de la celebración del primer juicio contra la Generalitat - BOMBERS PRECARIS EN LLUITA

LLEIDA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 108 bomberos voluntarios afrontan este martes en el Palau de Justícia de Lleida el primero de los juicios de Bombers Precaris en Lluita contra el Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, a quien demandan para exigir derechos laborales.

La demanda fue presentada a finales de 2025 y posteriormente admitida, por lo que un total de 108 bomberos voluntarios de 22 parques de toda la provincia se han concentrado minutos antes de la vista para reclamar mejoras en sus derechos, hasta ahora "sin estar reconocidos", han expresado fuentes del colectivo a Europa Press.

El pasado 7 de octubre un juez de Terrassa (Barcelona) suspendió el primer juicio tras comunicad a las partes la decisión a la hora a la que estaba prevista que arrancara el juicio, alegando "litispendencia impropia", es decir, al apreciar una conexión entre varios juicios en trámite.