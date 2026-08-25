Bombers atiende 491 avisos desde el inicio del episodio de lluvias en Catalunya, 434 en Tarragona

Los Bombers de la Generalitat retiran un árbol caído tras las tormentas en Catalunya - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han atendido desde el inicio del episodio de lluvias en Catalunya, sobre las 17.00 horas del lunes, un total de 491 avisos, de los cuales 434 han sido en Tarragona, ha informado el cuerpo de emergencias en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este martes.

Durante la noche del lunes y la madrugada del martes, los bomberos han continuado atendiendo servicios relacionados con el temporal, un total de 35, especialmente en Tarragona.

La mayoría de los avisos se han debido a la caída de árboles y ramas que han afectado a diversos vehículos en lugares como el paseo marítimo o la avenida del Mediterrani de Tarragona, la AP-7 o en el interior de campings, donde han causado daños al menos en un bungaló y una caravana.