Bombers levantará este lunes por la mañana el autobús accidentado en Fogars (Barcelona)

Archivo - Camiones de bomberos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat levatarán este lunes por la mañana el autobús accidentado en Fogars de Montclús (Barcelona) este domingo que se ha saldado con 83 heridos, 7 de ellos graves, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha afirmado que es un "milagro" que no haya habidos víctimas mortales y los que considera como pocos heridos de gravedad a causa de la caída, que fue por un talud de 20 metros, ha dicho en sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y Rac1 recogida por Europa Press.

Ha expresado que no es "ilegal" que personas puedan ir de pie en un autobús que recorre una vía interurbana aunque ha asegurado que es una casuística que se deberá revisar.