Bombers pide confinar parte de Alcarràs (Lleida) por una fuga de amoníaco en una empresa

LLEIDA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado un aviso para confinar a los vecinos en un perímetro de 50 metros alrededor de la cooperativa Fruits de Ponent, en el camí de les Coves de Alcarràs (Lleida), a causa de una fuga de amoníaco.

Protecció Civil ha informado en un comunicado este lunes que no consta ninguna afectación personal y "a pesar de que en principio no hay afectación exterior", ha recomendado no acercarse a la zona.

En la línea del aviso de los Bombers, Protecció Civil ha recomendado que los vecinos de zonas cercanas a la industria se confinen y cierren puertas y ventanas si notan molestias por el olor.

La fuga está limitada a la sala de compresores del interior de la empresa y los bomberos, que trabajan con siete dotaciones, ya han identificado el punto de fuga.

Por este incidente se ha activado la fase de alerta del plan de emergencias por riesgo químico de Catalunya, han acudido los Mossos d'Esquadra y, preventivamente, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).