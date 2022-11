Borja de Riquer retrata a Francesc Cambó "con todos los matices" en una biografía

El historiador ha trabajado durante tres décadas en el volumen

El historiador barcelonés Borja de Riquer ha publicado la biografía 'Francesc Cambó. L'últim retrat' en la que ha trabajado durante tres décadas y en la que ha querido presentar al político y mecenas catalán "con todos los matices", ha explicado este martes en rueda de prensa.

La biografía, que publica Edicions 62 en catalán y Crítica en castellano, se basa en la consulta de "miles de cartas" del político o dirigidas a Cambó procedentes de múltiples archivos para ver los matices y entender la naturaleza humana, y el historiador ha remarcado que no emite sentencia sino que presenta sus contradicciones.

Ha incidido en que es un personaje "absolutamente contradictorio" porque es capaz de apoyar a Franco en el transcurso de la guerra civil y defender la autonomía de Catalunya, sin creer que ello se contradice.

Borja de Riquer ha remarcado que ha querido contrastar lo que se decía en público y lo que ocurría en realidad, poniendo de manifiesto una mirada en "las dudas, los pros y los contras de las decisiones" antes de tomarse, que no es cuestión habitual que recojan las biografías y las memorias.

Ha explicado que con las memorias los políticos buscan justificarse y que en el caso de Cambó ha llevado a considerar que lo que no aparece en las memorias de Jesús Pabón "no existe", poniendo como ejemplo que en esa monografía no aparece Josep Pla con toda la relación que tuvieron.

DIVISIÓN TEMÁTICA

El historiador ha dividido temáticamente la biografía de Cambó, ya que ha considerado que si bien "es un político, vive por la política", no se pueden obviar otros aspectos de la biografía como el mecenas cultural, el hombre de negocios internacional y el 'bon vivant', menos conocidos y a los que ha dedicado capítulos monográficos.

Ha remarcado que en su calidad de mecenas realizó "operaciones arriesgadas y excepcional" para conseguir obras renacentistas, y que incluso proyectó un museo que con la llegada de la República aplazó.

El historiador también ha subrayado la vertiente de hombre de negocios, señalando que presidió una multinacional energética e invirtió en propiedades en la Diagonal de Barcelona o en Gavà (Barcelona) que luego se revalorizaron.

También se aproxima a la faceta más íntima de Cambó y ha remarcado que ha intentado "reconstruir" a través de testimonios y documentos, ya que es un aspecto que el político no recogió y del que la familia no ha hablado.

Ha afirmado que espera que en unos años aparezca otro historiador que pueda aportar más cosas respecto a Cambó, ya que no ha consultado toda la correspondencia existente, y ha remarcado que ha tenido que "limitar y centrarse en lo fundamental".

La editora de Edicions 62, Pilar Beltran, ha considerado que este trabajo de Borja de Riquer se convertirá en la "biografía de referencia" de Cambó, y ha destacado las diferentes caras que muestra del personaje y sus múltiples contextos.

Borja de Riquer es catedrático emérito y profesor honorario de Historia Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y entre sus obras se ha acercado a Cambó con publicaciones como 'Carbó en Argentina', 'Francesc Cambó. Entre la monarquia i la república' y 'L'últim Cambó'.