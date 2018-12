Borràs defiende una "objeción de conciencia artística" ante un traslado de las pinturas murales del MNAC

Publicado 11/12/2018 14:04:44 CET

Muestra "preocupación máxima" por el estado de los bienes trasladados de Lleida a Aragón

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha defendido una "objeción de conciencia artística" en el caso de que finalmente un tribunal de justicia fallara a favor de trasladar las pinturas murales románicas originarias de Sijena depositadas y exhibidas actualmente en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Lo ha dicho preguntada por esta cuestión en rueda de prensa tras el Consell Executiu, en que ha mostrado su "preocupación máxima" por el estado de los 44 bienes originarios del Monasterio de Sijena trasladados del Museu de Lleida a Aragón cuando se cumple un año de la ejecución de un fallo del juzgado de Huesca.

A la espera de una sentencia firme, las piezas originarias de Sijena y depositadas en el museo del Segrià fueron llevadas en camiones al Monasterio de Villanueva de Sijena: "No tenemos ninguna garantía de como están estos bienes, no sabemos cómo están y si están o no expuestos".

La consellera ha recordado que por la tarde participará en la celebración del plenario del Museu de Lleida, y a las 19 horas participará junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en un acto de recuerdo del traslado.

Sobre las pinturas murales románicas en el MNAC, ha celebrado la decisión del juzgado de Huesca que decidió no ejecutar el traslado a Aragón de los bienes a la espera de un fallo firme.

Borràs lo ha atribuido a los informes elaborados por técnicos de conservación, y ha defendido esperar a una decisión eventual del Tribunal Supremo (TS).