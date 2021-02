Borràs (Junts) a ERC: "De independentismo mágico nada, es independentismo valiente"

Defiende un Govern independentista frente "al tripartito que se está cociendo"

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha replicado este lunes a ERC que su partido trabaja para hacer posible la independencia con una propuesta de "independentismo valiente y coprometido".

"Todos los digan que esto no es posible lo que están diciendo es que no trabajarán para hacerlo posible. Nosotros estamos para hacerlo posible. De independentismo mágico nada, es independentismo valiente", ha reivindicado en su intervención en ciclo de sesiones online de Intermèdia Comunicació.

Todo ello después de Borràs se comprometiera el sábado a reactivar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de 2017 si el independentismo supera el 50% de los votos, y que el candidato de ERC a las elecciones, Pere Aragonès, le advirtiera de que la independencia no es una cuestión de "retórica y declaraciones".

Según Borràs, ya sabe de la dificultad que supondrá, pero ha llamado a trabajar unidos para hacerlo posible y no limitarse a "retóricamente ir diciendo que es muy difícil o imposible, porque esto es generar la profecía autocompleta".

En su opinión, nada es imposible si hay una base social que lo reclama y la disponibilidad política que lo refuerce, y tras asegurar que la proclamación de la independencia no la hará al día siguiente de las elecciones, ha apelado al independentismo a comprometerse con este objetivo.

"¿Queremos que esto pase? Hagámoslo posible. Trabajemos para que cuando se produzca esta declaración estemos en disposición de defenderla", ha reclamado Borràs, dejando claro que ella no está por la rendición.

UNIDAD Y ACCIÓN

Para ello, ha insistido en que la fórmula para avanzar pasa por la "unidad que hizo posible el 1-O y por la disponibilidad de acción", y también por aprender de los errores de 2017 ante un Estado que, a su juicio, ya saben que no está dispuesto a negociar.

Así, la candidata de Junts ha cuestionado de nuevo que la mesa de diálogo con el Estado sobre el conflicto catalán haya servido de algo: "¿Alguien ha notado algún cambio?", ha preguntado.

TRIPARTITO

También ha defendido la necesidad de tener un Govern independentista tras el 14 de febrero frente a la opción "de un tripartito, que se está cociendo a fuego lento".

"Va haciendo 'chup chup', y deberíamos recordar lo que representó el tripartito y lo que puede representar si se hace después de las elecciones", ha apuntado.

Además, ha criticado de nuevo que se propongan "gobiernos frankenstein, gobiernos amplios", en alusión implícita a la propuesta del candidato de ERC a las elecciones, Pere Aragonès, de impulsar un Govern con Junts, comuns, PDeCAT y la CUP.

Tras considerar que esta propuesta no podrá tirar adelante, se ha comprometido a que los votos de Junts no servirán "para repetir el modelo de Barcelona del Ayuntamiento de Ada Colau".

"No queremos que este modelo se extienda en el Govern, son promesas que no se concretan en nada. Es lo mismo que pasa en el Gobierno español. Los comuns están pero no parece ni se nota que están, y no se visualiza que puedan hacer nada por el hecho de estar", ha manifestado.