Borràs (Junts) promete acabar el despliegue de la fibra óptica en toda Catalunya en 2022

LLEIDA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, se ha comprometido este lunes a finalizar el despliegue de la fibra óptica en todos los municipios catalanes en 2022 si gobiernan tras el 14 de febrero para acabar con "la Catalunya de dos velocidad en términos de navegación por internet".

"Tenemos que poder navegar a la misma velocidad desde Àger a Barcelona, de les Terres de l'Ebre hasta la punta de l'Empordà, para que todos sean espacios de desarrollo económico y de igualdad de oportunidades. El pueblo más pequeño debe poder acoger a la empresa más grande", ha defendido en rueda de prensa en el municipio de Tarroja de la Segarra (Lleida), dónde no disponen de cobertura telefónica, acompañada del conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró.

Según Borràs, asumirán presupuestariamente el despliegue de todas las infraestructuras de radiocomunicaciones necesarias para resolver los problemas de cobertura de los sistemas de telefonía móvil , ya sea de 4G o 5G.

En su opinión, la connectividad tecnológica permitirá revertir el despoblamiento de municipios y ofrecer igualdad de oportunidades a todos los territorios "para que todo el mundo pueda escoger donde vivir y desde donde quiere hacer su proyecto de vida".

"La apuesta por la digitalización es la mejor manera de cohesionar el país. No puede haber cohesión social si no hay cohesión territorial. No puede haber cohesión territorial si no se dispone de todas las herramientas de presente y futuro que permiten apostar un país vivo", ha resumido Borràs, que ha apostado por erradicar así la pobreza digital.

PUIGNERÓ: HASTA 100 MEGAS

Puigneró ha celebrado el compromiso de Junts por "una de las grandes políticas del sigo XXI, estar conectados digitalmente", y ha garantizado que seguirá siendo uno de las prioridades de la formación si gobiernan.

Tras explicar que España fija que el mínimo que tienen que garantizar las operadoras de internet es un servicio universal de un mega de conectividad, ha anunciado que quieren ampliar esta cifra hasta los 100 megas.

"Lo batallaremos en el Parlament y en el Congreso, modificando la ley general de telecomunicaciones, que está en trámite. El PSOE y los comuns no modifican este mega, por lo que vía enmiendas pediremos que este acceso universal de acceso a internet se sitúe en 100 megas lo antes posible", ha indicado.