Borràs ve posible que Junts "abandone el Govern" y le pide cumplir el pacto de investidura

Dice que no pide elecciones pero defiende que "la gente se exprese, y lo haga electoralmente en las urnas"

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha considerado "perfectamente posible que Junts abandone el Govern" y ha pedido redirigir la actuación del Ejecutivo catalán para cumplir el pacto de investidura y alcanzar la independencia.

"Es evidente que las maneras de poder cambiar aquello que no funciona es que la gente se exprese, y lo haga electoralmente en las urnas", ha aseverado este lunes en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, en la que ha aclarado que no está pidiendo la convocatoria de elecciones.

Sobre la lista cívica que propone la ANC, ha mostrado su compromiso con los partidos políticos, ha abogado por "avanzar sin perder más el tiempo, con toda la fuerza" y ha señalado las dificultades que, a su juicio, encontraría un proyecto que por el momento no está dentro de las instituciones.

SUSPENSIÓN

"De aquello que se me quitó, la gente mira de resarcirme con todo el afecto", ha asegurado Borràs al ser preguntada por su participación en la manifestación de la ANC por la Diada como presidenta suspendida del Parlament.

Así, se ha reivindicado como la única presidenta de la Cámara catalana y ha insistido en que es falso que fuera inevitable hacerlo: "No estoy imposibilitada, no estoy ausente, la posición no está vacante".