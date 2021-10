Borràs ve una "provocación" la detención de Costa en el aniversario de la DUI

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha afirmado este miércoles que la detención del exvicepresidente de la Cámara Josep Costa es una "provocación" porque se ha producido el mismo día en que se cumplen cuatro años de la declaración unilateral de independencia.

En declaraciones a los medios ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde Costa está detenido porque el 15 de septiembre no se presentó a su citación como investigado en el tribunal, ha criticado que la detención "no tiene una base fundamentada en los derechos y las libertades".

"No podemos leer de ninguna manera una casualidad que el día de su detención sea hoy, con una vulneración de derechos que no nos cansamos de denunciar", y ha sostenido que el derecho a no declarar es un derecho y que espera que salga en libertad.