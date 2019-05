Bou (PP) dice que no ha visto "muchas urnas llenas" pero es optimista

Publicado 26/05/2019 20:41:22 CET

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha dicho que ha pasado la jornada de este domingo visitando colegios electorales: "No he visto muchas urnas llenas tampoco, no había las ganas de votar que hubo seguramente en las generales", aunque es optimista.

En una atención a los medios a su llegada poco después de las 20 horas a la sede del PP, desde la que sigue los resultados de la noche electoral, ha afirmado que ha hecho todo lo que ha podido y que también lo ha hecho el PP: "Ahora que hablen los barceloneses, a lo que digan ellos nosotros diremos 'amén'. Faltaría más".

Al preguntársele si ha visto las últimas encuestas, ha afirmado que no: "Soy el hombre más desinformado del mundo", y ha esperado que la noche sea breve, apelando al refrán de 'Lo bueno, si breve, dos veces bueno', tras lo cual ha entrado en la sede junto a la 'número tres' de su lista, Inma Delgado, y en la que no hay simpatizantes ni militantes.