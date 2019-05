Bou (PP) niega haber militado en Fuerza Nueva: "Es bastante feo lo que me han hecho"

Publicado 17/05/2019 18:17:02 CET

Responde a Colau: "Tengo mucho respeto a las víctimas, tengo tres amigos asesinados por ETA"

BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha negado este viernes haber militado en Fuerza Nueva y ha asegurado que un documento de solicitud de ingreso publicado este viernes en el que aparece su fotografía es falso y la firma no es la suya: "Es bastante feo lo que me han hecho".

En una atención a los medios en Ciutat Meridiana, al ser preguntado por el documento que ha publicado 'Tot Barcelona', que fecha de 1978, ha explicado que desde que entró en política, cuando va por la calle hay personas que le dicen cosas buenas, y otras cosas malas, pero no hace caso: "No tengo ninguna preocupación ni ningún problema de conciencia, que callen, ya se aburrirán".

Ha defendido que él también podría coger la foto de alguien, falsificar la firma y decir que es de Fuerza Nueva, y al preguntársele quién cree lo ha hecho, ha dicho: "El PP tiene amigos y tiene gente que no son amigos. Quizás puedo ser peligroso porque digo las cosas claras, porque no tengo pelos en la lengua, porque digo lo que tenga que decir para defender los intereses comunes y generales de Barcelona".

Sobre las afirmaciones de la alcaldesa, Ada Colau, que le ha pedido respeto para las víctimas del terrorismo en referencia a declaraciones de Bou sobre el atentado de La Rambla de Barcelona, el popular ha respondido: "Tengo mucho respeto a las víctimas, porque yo tengo tres amigos asesinados por ETA".

Ha puesto en relieve que en su candidatura esta presente la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), y se ha preguntado si Colau ha celebrado la detención del histórico miembro de ETA Josu Ternera, como sí que ha hecho él.

Sobre el atentado, ha afirmado que la Guardia Urbana no pudo hacer más porque no había agentes armados con armas largas: "Se la avisó, y dice que bolardos no hacía falta. No puso, pero cuando la gente no se daba cuenta, sí que puso. Claro que hacían falta los bolardos, y si no hacían falta ¿por qué los puso, señora Colau?".

MIL VIVIENDAS

La atención ha transcurrido en la plaza Roja de Ciutat Meridiana, un barrio que ha asegurado que conoce bien: "Estamos en un barrio sencillo, un buen barrio, que vale la pena y que me conozco muy bien, pero es un barrio que sufre", y ha señalado que será positiva la propuesta del PP de que las viviendas con un valor catastral inferior a los 120.000 euros tengan el 90% del IBI bonificado.

Ha alertado de que el 15% de la población está en situación de pobreza y exclusión social en Barcelona, donde los barrios más ricos tienen una renta superior en seis puntos a los más pobres: "Esto es una desigualdad muy clara y hay que intentar solucionarla".

"La mayoría de estas familias son mileuristas, van viviendo justos, y cuando llega el IBI no pueden pagar", y también ha abogado por crear un fondo de contingencia con 90.000 euros, sobre el que ha acusado a Colau de haberlo anunciado pero no ha hecho.

"Proponemos tener mil viviendas como cojín, que el Ayuntamiento los tenga con una bolsa para poder solucionar problemas de desahucios, que son muy importantes" y que afectan a familias con hijos, ha dicho.

También ha reivindicado el trabajo como la mejor ayuda, "y es muy preciso en Barcelona que desde la Alcaldía se potencie el crecimiento de las empresas", y al ser consultado por su propuesta para el fenómeno actual de los trabajadores pobres, lo ha atribuido a que la crisis ha acrecentado las desigualdades.

"No se ha podido llegar al poder adquisitivo que había en 2008, y esto es un drama, porque nosotros los empresarios queremos que se paguen los sueldos grandes, importantes y dignos, en la medida en que la empresa pueda", porque así el consumo crecerá, a la vez que ha defendido los impuestos como forma de redistribuir a la riqueza, ha defendido Bou.

Ha asegurado que ha habido entre 8.000 y 10.000 desahucios en Barcelona en el mandato de Colau: "Hace algo muy curioso, cuando las viviendas del Ayuntamiento son ocupadas desahucia automáticamente, cuando son privadas, no quiere saber nada", ha acusado.