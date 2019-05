Bou (PP): "De ninguna forma se puede votar a Vox"

Actualizado 24/05/2019 22:09:16 CET

Califica de "purria" a la ANC y justifica que Roger Español tiró vallas a policías antes de perder un ojo

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la Alcadía de Barcelona, Josep Bou, ha afirmado este viernes antes del último acto de campaña: "De ninguna forma se puede votar a Vox. No lo he dicho nunca, pero lo tengo que decir aquí porque creo que sería un error, un error que se ha vivido en Madrid y lo podríamos vivir también aquí en Barcelona y esto no estaría bien", en referencia a los votos que sacarían a su partido.

En una atención a los medios antes del acto, una fiesta con un centenar de simpatizantes y militantes en el pasaje del Hotel Gallery de Barcelona, en la que ha dicho que hay cosas que dice él que pueden interesar a Vox, pero ha añadido: "Yo puedo llegar al Ayuntamiento, ellos no, lo que harán será pegarnos una dentellada y perjudicarnos", lo que puede beneficiar a partidos como CUP y PDeCAT.

Preguntado por cuál sería un resultado satisfactorio, ha dicho que con dos o tres no quedaría contento: "Cuatro o cinco, ¿es mucho? Parece que sí, pero lo podemos lograr", ha defendido, y ha asegurado que habrá que pactar porque no queda más remedio, antes de un acto en el que ha estado acompañado del presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández.

En el cierre de campaña, en el que se han oído canciones como la 'Barcelona' de Montserrat Caballé y Freddie Mercury y ha bailado una sardana, ha asegurado que han conquistado el alma de dos catalanes, y que su relación con el partido ha sido como un matrimonio, mientras que ha asegurado, sobre el PP: “Tuvimos dos hijos y nos han salido malos: el primero fue Cs y el segundo Vox. Joder, ¡qué hijos!”.

Ha llamado a ir a votar para que en Barcelona no suceda una victoria del independentismo como sucedió en la Cámara de Comercio de Barcelona, donde salió la ANC, y ha afirmado que esta organización utilizará para fines políticos la liquidez de la cámara: “Esta purria, que son purria, van a utilizarla para perjudicar a la economía”.

Se ha referido al 1 de octubre, y ha explicado que la candidata de JxCat, Elsa Artadi, argumentó que una persona --Roger Español-- había perdido un ojo: “A mí me sabe muy mal, qué le voy a decir, pero coño, este tío había cogido y había tirado una serie de vallas metálicas contra la policía, ¿me entiendes? Esto no se puede hacer”, y ha dicho que fue un 'ojito' y que Artadi reconoció a dos heridos y no a mil.