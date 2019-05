Bou (PP) pide decomisar los productos del 'top manta' y responsabilidad a Estado y Govern

Publicado 17/05/2019 13:56:54 CET

Desconoce si el CIE es positivo, pero afirma que si no lo es pedirá su cierre

BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha abogado este viernes por decomisar los productos que venden los manteros, así como averiguar cuál es su origen y controlarlo: "Que la Generalitat de Catalunya y el Estado se hicieran cargo y se responsabilizaran de sus actuaciones, porque el municipio y el alcalde puede hacer lo que se le permite, y no más".

En un paseo este viernes bajo la lluvia, ha afirmado que la meteorología ha demostrado cómo debería ser Barcelona, sin 'top manta', lo que ha calificado como "las galerías Colau".

Y como medida que sí que cree que toca al jefe del Gobierno municipal, "no crear un efecto llamada", ante el aumento hasta 2.000 manteros, ha dicho, y ha abogado por una solución humana y darles una salida, siendo contrario a la expulsión.

"Barcelona es un gran escaparate limpio, capaz, bonito, tenemos grandes tiendas, y la imagen de los manteros degrada Barcelona" y ha asegurado que han habido tiendas que han tenido que cerrar porque les han perjudicado con la venta de bolso, pañuelos y gafas falsificados.

Ha defendido que puedan trabajar y su situación, aunque ha añadido: "Soy de la opinión de que si delinquen, al segundo delito, no puedo hacer nada como alcalde, pero propondría por expulsarlos directamente, ya tenemos suficientes delincuentes".

Al ser preguntado por qué opinión tiene sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), y si sería partidario de cerrar el de la Zona Franca de Barcelona como pidió el Parlament, ha dicho que no ha estado en el CIE y quiere verlo: "Si verdaderamente cumple una función social, no se cierra, porque puede ser que los perjudicáramos".

"Si el CIE es positivo, y no se lo puedo decir, porque no lo sé, sinceramente, diré que continúe, y si no, reclamaré que se cierre, pero no tengo la información física y real de haberlo visto y de hablar con la gente", ha reflexionado.

Preguntado por la dificultad para la regularización de la situación administrativa de migrantes con la legislación actual, ha dicho que España "ni ha sido ni es un país rico", tiene más deuda que PIB, y tiene que saber qué puede hacer.

Ha asegurado que se hacen leyes "laxas", que permitan entrar a todo el mundo, habrá demasiada gente para el estado del bienestar, aunque ha añadido que el alcalde no puede hacer mucho respecto a las normas y ha visto necesario actuar en origen.