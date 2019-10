Buch pide confianza en Mossos y avisa de que si hay excesos "como siempre se tomarán medidas"

Actualizado 22/10/2019 13:29:01 CET

El conseller Miquel Buch (en el centro), el secretario Brauli Duart y el director de Mossos Pere Ferrer - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha dicho este martes que si algún agente de los Mossos d'Esquadra no se ha ajustado a los protocolos del cuerpo durante el dispositivo policial en las manifestaciones contra la sentencia del 1-O, "como siempre se tomarán medidas", y ha pedido confianza en el cuerpo policial.

En declaraciones a los periodistas en la sede de la Conselleria, ha explicado que desde el inicio del dispositivo se han recopilado imágenes de las actuaciones policiales, que se están revisando, y preguntado por la nota que pondría al dispositivo ha dicho: "No me corresponde a mí dar ningún tipo de nota. Lo único que me toca es dar confianza al cuerpo".

Buch, que ha comparecido con el secretario general del departamento, Brauli Duart, y el director de Mossos, Pere Ferrer, ha insistido en que el proceso de revisión de las actuaciones está regulado, que se adaptará a los decretos y a la legislación, y ha insistido: "El cuerpo de Mossos está a la altura y lo seguirá estando".

Preguntado por la menor presencia de disturbios cuando hay menos agentes desplegados en las manifestaciones, ha dicho que también se puede hacer la lectura inversa y ha expresado que la presencia policial pretende garantizar la seguridad, y que los agentes actúan ante actos violentos: "Si los actos son pacíficos y cívicos la actividad policial es prácticamente nula. Están trabajando para mantener la seguridad".

REGISTRO A LA ACM

Preguntado por el registro a la sede de la Assocació Catalana de Municipis (ACM) por un presunto desvío de fondos, Buch ha dicho que como conseller no suele valorar investigaciones judiciales, excepto en esta porque en la época investigada él era presidente de la entidad.

Ha transmitido su confianza a los trabajadores de la ACM, de quienes ha destacado su correcta gestión de los recursos, procesos de contratación y gestión del centro: "Toda la confianza en ellos. La investigación acabará en nada".

DOS NOCHES SIN DISTURBIOS

Buch ha destacado que se encadenan dos noches sin disturbios en Catalunya, que el lunes al mediodía hubo una concentración pacífica y sin incidentes en Barcelona, y que la concentración de la tarde ante la Conselleria de Interior se desarrolló también "sin incidentes relevantes", y, a preguntas de los periodistas, ha explicado que la furgoneta de Mossos que quedó cubierta de pintura se limpió el mismo lunes.

Ha explicado que las afectaciones a las vías del tren de la mañana de este martes ya se han solucionado y que en el gabinete de crisis la consellera de Salud, Alba Vergés, ha informado de que "los heridos evolucionan positivamente".

Por otro lado, ha destacado la activación de la fase de alerta del plan Inuncat por la previsión de lluvias este martes y el miércoles en Catalunya, por lo que ha pedido prudencia y evitar conducir de noche en caso de intensas lluvias.