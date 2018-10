Buch reconoce que las comisarías de los Mossos d'Esquadra "no están preparadas" para acoger a menores extranjeros

Publicado 20/09/2018 22:56:19 CET

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha reconocido que las comisarías de los Mossos d'Esquadra "no están preparadas" para acoger a menores extranjeros después de que algunos de estos jóvenes durmieran en dependencias policiales la noche del lunes al martes.

"Son menores no acompañados, no son delincuentes. Los identificamos y en un momento determinado tienen que volver a un espacio donde se garantice la salubridad, la salud, las condiciones para un menor, etc. Las comisarías de los Mossos d'Esquadra no están preparadas para estas situaciones", ha explicado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

Buch ha subrayado que esta situación se ha producido de "manera muy excepcional" pero que no debe convertirse en la norma y que se tienen que encontrar otros espacios para acoger a estos menores extranjeros sin referentes familiares.

"Lo que ha pasado es que estamos sobredimensionados. Son muchas más personas que espacios que tenemos", ha indicado Buch y ha agregado que, junto a Andalucía y al País Vasco, Catalunya está saturada en la recepción de estos menores, por lo que ha defendido que se debe encontrar una solución.

"Tenemos que ir de la mano todo el Govern, incluso todo el país, puesto que hay muchas entidades que nos ayudan y que están haciendo un magnífico trabajo", ha sostenido el conseller.