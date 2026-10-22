CaixaBank despliega su app en el market place de ChatGPT

La app de CaixaBank en ChatGPT - CAIXABANK

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha activado una app en ChatGPT como parte de su "estrategia de innovación en banca digital y uso de inteligencia artificial generativa", informa en un comunicado este jueves.

La iniciativa permite a sus clientes particulares consultar información sobre productos financieros, comparar alternativas y acceder de forma conversacional a contenidos de la entidad, a través de una herramienta concebida "como un canal adicional de información y acompañamiento en la toma de decisiones".

Los usuarios de ChatGPT pueden localizar e instalar la app oficial de CaixaBank dentro del ecosistema de aplicaciones de una plataforma que "se ha convertido en uno de los asistentes conversacionales más extendidos a escala global".

La iniciativa, informa CaixaBank responde a la "creciente adopción de plataformas de inteligencia artificial generativa como herramienta habitual para buscar información, comparar productos y resolver dudas".

Con este lanzamiento, CaixaBank "avanza en sus modelos de relación con los clientes en entornos conversacionales, que están transformando la forma en que los usuarios interactúan con los servicios digitales", y tiene como objetivo explorar nuevas formas de interacción con los clientes y avanzar en el desarrollo de servicios digitales basados en IA.