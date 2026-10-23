CaixaBank, reconocido 'Mejor Banco para Pymes en España y Europa Occidental' por Global Finance

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha sido reconocida con el galardón de Global Finance al 'Mejor Banco para Pymes en España y Europa Occidental', lo que pone en valor su "modelo especializado de atención" a este segmento, informa la entidad financiera en un comunicado este viernes.

Según la compañía, el reconocimiento destaca una propuesta de valor que abarca las principales necesidades financieras de las pymes, desde la financiación de inversión y circulante hasta 'factoring', 'confirming', comercio exterior, tesorería, pagos y cobros, divisa, seguros, 'renting' y financiación sostenible, además de contar con servicios de asesoramiento especializado.

En total, CaixaBank cuenta con 212 centros dedicados a empresas y pymes y más de 3.000 trabajadores especializados distribuidos en toda España, además de disponer de 13 centros de Negocio Inmobiliario y de propuestas específicas para sectores como el agrario, el turístico, la restauración, la farmacia o el ámbito del bienestar.

También gestiona una cartera de crédito a pymes de 46.213 millones de euros, un 2,8% más que el año anterior, y durante el primer semestre del año ha concedido más de 10.000 millones de euros en nueva financiación a pymes a través de más de 80.000 operaciones.

CaixaBank ha destacado la transformación digital como uno de los ejes de su propuesta para las empresas con el objetivo aumentar la autonomía de las mismas y facilitar las gestiones más habituales, con acciones como la renovación de la aplicación específica para estas o la digitalización de productos, procesos y operaciones.