La Cámara de Barcelona en el Alt Penedès (Barcelona) premia a 5 empresas de la comarca

Imagen de la jornada - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en el Alt Penedès (Barcelona) ha premiado a NIMA Automoció, Cal Blay, Cal Miqueló, MIPSA y Jean Leon en la edición 2026 de los reconocimientos de la entidad, durante una jornada celebrada el pasado jueves en Vilafranca del Penedès (Barcelona), informa la entidad en un comunicado.

El encuentro reunió a más de 200 participantes entre empresas, entidades y autoridades locales de la comarca, entre ellos el presidente de la entidad, Ferran Andreu, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, y el alcalde de la ciudad, Francisco Romero

Durante su intervención, Santacreu ha valorado el trabajo de las delegaciones de la cámara para "estar cerca de las empresas, escucharlas, detectar sus necesidades y hacer que su voz llegue donde se toman las decisiones", a la vez que ha destacado que la nueva Ley de Cámaras catalana reconoce el valor de la proximidad y capilaridad territorial de estas entidades.

Los premios han reconocido a Cal Blay con el reconocimiento a la trayectoria empresarial, a Cal Miqueló con el de comercio de proximidad, a MIPSA en la categoría de empresa familiar y a Jean Leon en la de tradición vitivinícola, mientras que NIMA Automoció ha recibido el reconocimiento Ibercaja al compromiso territorial.

La jornada también ha contado con una ponencia a cargo de la ex seleccionadora de natación sincronizada Anna Tarrés sobre la cultura del esfuerzo.