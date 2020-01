Preguntará a los empresarios sobre la vía unilateral

Publicado 21/01/2020 13:15:12 CET

La Cámara de Comercio de Barcelona preguntará en una nueva multiconsulta con cinco preguntas sobre si el ente cameral tendría que apoyar la vía unilateral, en defensa del empresariado, si los partidos independentistas superan el 50% de los votos y el Estado no permite un referéndum de independencia.

'¿Cree que si en un próximo proceso electoral los partidos independentistas superan el 50% de los votos, y el Estado no permite un referéndum de independencia, en defensa de los intereses del empresariado catalán, la Cámara debería apoyar la vía unilateral?', reza la pregunta a la que proporciona tres respuestas posibles.

Así lo han explicado el presidente de la cámara, Joan Canadell, y su vicepresidenta primera, Mònica Roca, que han explicado que serán cinco preguntas que proporcionarán información, aunque ha admitido que es necesaria una "mayor representatividad" porque en anteriores preguntas han participado unos 2.000 empresarios, del total de 300.000 existentes.

En ese sentido, Roca ha dicho que han iniciado una campaña de marketing para aumentar la participación, que ha dicho que no se puede desestimar porque aporta una información "más completa" de a la que pueden acceder diariamente.

Además de la pregunta sobre la vía unilateral, la Cámara también preguntará al empresariado sobre si creen que el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos será positivo para Catalunya y su economía y debe trabajar para que se desarrolle; si creen que es positivo para la economía y la empresa que un acuerdo entre gobiernos incluya un referéndum de autodeterminación.

También consultará si los empresarios están de acuerdo con que la Cámara pida la nulidad del proceso contra los presos independentistas y si cre que tienen que plantear a organismos internacionales que la solución al conflicto catalán que permita el retorno a la estabilidad pasa por el concepto 'dos modelos, dos estados' que defiende el ente.

La nueva serie de consultas comporta que se cierran otras que la Cámara de Barcelona había abierto, como la opinión del empresariado sobre si los partidos catalanes debían apoyar una investidura del Gobierno sin el reconocimiento de este déficit y una solución definitiva

Un 82% del empresariado participante ha dicho que 'no' y que se tenían que poner más condiciones, un 13% 'no' sin solucionar la cuestión de las infraestructuras, un 3% cree que el ente camera no debe interferir y un 2% ve imprescindible la formación del Gobierno.

Canadell ha recordado que se está en una fase piloto de consultas y que éstas aportan información pero que no puede decir que sea "representativa" de todo el empresariado, y ha destacado que solo un 2% de los participantes cree que era imprescindible formar Gobierno.