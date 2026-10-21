La Cámara de Terrassa (Barcelona) analizará el retorno económico de la sostenibilidad con empresas

Archivo - Edición anterior del ESG Xperts Fòrum de la Cámara de Terrassa (Barcelona) - MIKI_BOSCH - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha organizado la jornada 'Cuando la sostenibilidad genera retorno: casos reales de impacto económico y competitividad empresarial', en la que analizará el retorno económico de la sostenibilidad con empresas y expertos, informa en un comunicado este miércoles.

El encuentro se enmarca en el ESG Xperts Fòrum y se celebrará durante la mañana del próximo 29 de octubre en la sede de la corporación.

Durante la jornada se pondrá el foco en las pymes y las oportunidades de financiación vinculadas a los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG).

Está previsto que se realicen dos mesas redondas, la primera con empresas que compartirán sus experiencias y la segunda se centrará en las opciones financieras en ESG.

La responsable de Servicios de Desarrollo Sostenible de la Cámara, Marianella Pereira, ha explicado que la voluntad es que las pymes "puedan comprobar que, más allá de las nuevas exigencias reguladoras, la incorporación de los criterios ESG puede generar valor".