Canadell ve en la ley catalana de Cámaras un "motivo importante" para presentarse a las elecciones

Si se presenta "será en las primarias de JxCat"

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, ha asegurado que sacar adelante el proyecto de ley de Cámaras catalanas en el Parlament es un "motivo importante" para presentarse a las elecciones catalanas.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, ha afirmado que él y su equipo de la Cámara todavía no han decidido si concurrirá o no a los comicios, y ha concretado que si da el paso "será en las primarias de JxCat" a las listas electorales.

Ha lamentado que todavía no se haya aprobado esa ley, que asegura que está pendiente desde 2015: "Las cámaras tenemos mucho potencial para ayudar a las empresas que no podemos desarrollar por falta de presupuesto y reconocimiento institucional".

PANDEMIA

Ha lamentado que Catalunya no disponga de fondos para poder apoyar más a las empresas afectadas por la crisis del Covid-19, lo que achaca al déficit fiscal: "Cuando las cosas no van bien, no tendríamos que ser tan solidarios".

"Somos solidarios desde hace 30 años con el resto de España, con el déficit de España. Si este año dijéramos que no podemos ser tan solidarios, tendríamos 16.000 millones de euros para ayudar a nuestras empresas", ha mantenido.

También ha explicado que hasta ahora han cerrado unas 19.000 empresas catalanas de todos los tamaños --un 7%--, y que en el peor de los escenarios puede llegar al 30%, en función de "lo que haga el Estado".