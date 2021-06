Cañete (Pimec) pide a Torrent que "piense en pequeño" para agrandar el tejido productivo catalán

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamado al conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, que "piense en pequeño" primero al legislar --en referencia a las pymes-- para hacer grande el tejido productivo catalán y la economía de Catalunya, mediante la creación de empleo y riqueza.

Así lo ha indicado la patronal catalana en un comunicado tras la reunión con el titular de la Conselleria, que se ha celebrado este martes de manera telemática.

Cañete ha defendido que la importancia de dotar a las pymes de las herramientas y los cambios normativos necesarios para la mejora de su viabilidad y competitividad y permitir su crecimiento como "factor clave para la recuperación económica".

Por su parte, Torrent ha asegurado que la reindustrialización del territorio catalán no solo pasa por los Fondos Next Generation y ha avanzado que pronto empezarán el proceso de elaboración del nuevo Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) mediante un "gran acuerdo".

El titular de Empresa y Trabajo también ha anunciado que el día 28 de junio comparecerá en el Parlament de Catalunya para presentar las líneas estratégicas de la Conselleria para esta legislatura.

Pimec ha puesto en valor el acuerdo conseguido este lunes en el marco del Consejo del Diálogo Social, que contempla la ampliación de las ayudas directas a las empresas afectadas por la Covid-19, y ha pedido al Conseller celeridad a la hora de tramitar esta medida para "no dejar a nadie atrás".