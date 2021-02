Cañete rechaza aplazar las elecciones de Pimec: "Se han convocado en tiempo y forma"

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Antoni Cañete, ha rechazado el aplazamiento de las elecciones en la patronal catalana, previstas para el 23 de febrero, porque considera que "se han convocado en tiempo y forma" como marcan los Estatutos.

En rueda de prensa este viernes para presentar su candidatura a las elecciones, ha explicado que el año pasado ya se anunció el cambio al frente de la patronal y que el plazo de un mes es suficiente para desarrollar toda la actividad electoral: presentar la candidatura, entregar avales y hacer campaña.

"Estoy perplejo, nos dicen que no hagamos elecciones y cuando las queremos hacer dicen que no las pongamos en marcha. Se convocan elecciones con tiempo y forma como marcan los Estatutos. No existe ninguna razón objetiva para que se tengan que parar las elecciones", ha añadido.

Preguntado por la petición de Pere Barrios de aplazar los comicios, Cañete ha señalado que éste ha formado parte de la junta de gobierno de la patronal y que nunca ha indicado lo contrario: "Se aprobó por unanimidad el martes la propuesta de elecciones sin ningún voto en contra, ni enmienda, ni comentario".

Cañete, que ha afirmado que no tendrá ningún problema en presentar los suficientes avales, ha sostenido que más allá de cuestiones lícitas de candidatos de diferencias de criterios, le gustaría preservar la institución ante los ataques que sufre "por parte de personas interesadas".

Ha insistido en que la patronal que representa a pequeñas y medianas y empresas y autónomos siempre ha sido una entidad transparente, haciendo auditorías cuando nadie las hacía, y ha dicho que ha sido democrática en todo momento: "Basta ya de decir mentiras".

REPRESENTATIVIDAD

Preguntado por la representatividad, Cañete ha rechazado la idea de que haya una única patronal y ha dicho que no están en contra de las grandes empresas, sino que quieren defender los intereses de unas y otras desde sus respectivos ámbitos.

"Se deben poder defender sus intereses sin la imposición de ninguna de las partes, que es lo que le ha pasado a las pequeñas y medianas empresas en este país y en muchos otros. Catalunya hizo un paso muy importante en tener una paridad en la representación", ha añadido.