Capella apuesta por una relación "bilateral" entre la Generalitat y el Gobierno

BARCELONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Govern en Madrid, Ester Capella, ha apostado por mantener una relación "bilateral" entre la Generalitat y el Gobierno central durante esta legislatura, a través del diálogo y el reconocimiento del conflicto político que considera que existe en Catalunya.

En una entrevista en Catalunya Ràdio este lunes recogida por Europa Press, ha pedido al Gobierno reflexionar sobre "por qué no han funcionado las cosas antes cuando se ha intentado un 'café para todos'", teniendo en cuenta cuáles son las competencias que ejerce Catalunya, distintas a las de otras comunidades, ha subrayado.

Sin embargo, no ha concretado si eso debe suponer el retorno de la Generalitat a espacios como el Consejo de Política Fiscal y Financiera: "No soy miembro del Ejecutivo, y por lo tanto no me corresponde tomar esta decisión".

Sobre la mesa de diálogo, ha afirmado que de momento no está "en disposición" de decir si allí se tratarán otros temas además del conflicto político, como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y la financiación autonómica, porque depende de los temas que cada parte proponga para el orden del día.

Como delegada del Govern en Madrid --ha dicho-- ha descartado mantener contactos con la Casa Real y ha avanzado que hablará con todo el mundo que pase "el tamiz democrático"; preguntada por si considera que el PP lo pasa, ha contestado que hay miembros del partido que no comparten la estrategia que puso en marcha la formación con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy al frente.