Capella sobre el tercer grado a los presos: "Ni más ni menos derechos que nadie, todos igual"

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha defendido este miércoles que los presos independentistas no tienen "ni más ni menos derechos que nadie, todos igual" después de que las juntas de tratamiento de las cárceles propusieran el tercer grado penitenciario para todos ellos.

Así lo ha manifestado durante la sesión de control a los consellers en el Parlament en respuesta a una pregunta de la líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, que ha acusado a Capella de permitir que haya "presos de primera y de segunda, y a esto se le llama arbitrariedad".

Según Capella, la decisión de las juntas de tratamiento es de carácter "técnico" y ha criticado que Roldán afee una decisión tomada por los funcionarios públicos que están en las juntas de tratamiento.

"No he escuchado que defienda a los funcionarios públicos, solo señalan lo que no les gusta", ha reprochado la consellera, tras recordar que la ley prevé que nadie debe mantenerse en un grado si es susceptible de poder progresar a otro más flexible.

También ha reiterado que nadie en el Govern, empezando por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, puede cambiar una sentencia que, a su juicio, es injusta: "No deben estar en prisión, no han cometido ninguno de los delitos que les imputan, y deberían estar en libertad".