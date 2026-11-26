Nuevo supermercado Caprabo en Barcelona - CAPRABO

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha abierto un nuevo supermercado en el distrito del Eixample de Barcelona, ubicado en el número 176 de la calle Pau Claris.

La cadena ha explicado en un comunicado este jueves que la apertura refuerza su presencia en la ciudad, y ha añadido que el nuevo supermercado es una franquicia.

El establecimiento tiene una superficie comercial de 200 metros cuadrados y ha supuesto la creación de cinco puestos de trabajo.