Carles Puigdemont no designará a un sustituto en el Parlament pese al acuerdo con ERC

Actualizado 02/10/2018 21:26:44 CET

JxCat no pedirá que sus diputados suspendidos cobren un sueldo y no aclara si votarán

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha anunciado que ni el expresidente Carles Puigdemont ni el resto de diputados de JxCat suspendidos por el Tribunal Supremo presentarán un escrito en la Cámara solicitando designar a un compañero de grupo sus derechos, pese a haberlo acordado con ERC.

Lo ha dicho en respuesta a los periodistas en una rueda de prensa tras la primera sesión del Debate de Política General, y después de que los diputados de ERC Oriol Junqueras y Raül Romeva sí hayan hecho la petición a la Cámara.

La decisión de JxCat supone no aplicar el dictamen que presentaron con los republicanos, aunque lo han aprobado con ellos y con los comuns en el Parlament en un pleno celebrado este mismo martes a mediodía.

El dictamen tenía dos puntos que se han aprobado, por un lado, no aceptar la suspensión del Supremo y, por otro, designar a sustitutos, y JxCat se acoge al primer punto para defender su decisión: "En la medida que no hay suspensión, entendemos que no se modifica la condición acordada o que teníamos vigente hasta ahora".

En una rueda de prensa previa a Pujol, el líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha defendido que su partido sí ha cumplido con el dictamen aprobado por la Cámara y pactado previamente con JxCat y ha concluido: "Estoy seguro de que todo el mundo hará lo mismo".

Así, preguntado concretamente por si prevén registrar un escrito designando a un sustituto como han hecho los republicanos --se esperaba que fuera el portavoz de JxCat, Albert Batet--, Pujol ha expresado: "De entrada, no".

Para Pujol, esto no supone la ruptura de un acuerdo porque considera que su postura y la de los republicanos son "coherentes y compatibles", por lo que ha defendido que están cumpliendo el pacto.

EL VOTO Y EL SUELDO

Pese a todo esto, no ha concretado si en las votaciones del jueves de las propuestas de resolución del Debate de Política General, Puigdemont y el resto de diputados de su grupo emitirán voto alguno.

Puigdemont no votó en los últimos plenos que se celebraron, pero Pujol considera que eso no significa que no tuviera el voto delegado, sino que, simplemente, no votó.

Aunque aseguran que sus diputados no están suspendidos, ha explicado que JxCat como grupo no pedirá que se les continúe pagando un salario porque consideran que eso lo tiene que pedir directamente los diputados afectados.

"Tienen sus derechos vigentes y, si entienden que tienen que cobrar, tendrán que presentar un escrito", ha respondido el portavoz adjunto a los periodistas.

Preguntado por el motivo de haber votado a favor del punto de la designación si pensaban acogerse al punto del rechazo a la suspensión, ha contestado que se trata de "un cojín legal, un 'airbag' por si se tiene que tomar decisiones futuras".