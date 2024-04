Carlota Gurt reivindica que los escritores no firman: "Estamos aquí para hacer bonito"

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora Carlota Gurt ha reivindicado que por Sant Jordi los escritores no firman libros: "No me voy a cansar de repetir que los autores lo que hacemos hoy es no firmar. Estamos aquí para hacer bonito".

"Somos una especie de decorado", ha dicho en declaraciones a Europa Press este martes desde el estand de la librería Ona en paseo de Gràcia.

Ha explicado que los lectores le piden dedicatorias en sus dos libros, tanto del primero, 'Sola', como del segundo y más reciente, 'Biografia del foc'.