Carme Elias estrena el documental 'Mientras seas tú': "Tener un objetivo, a mi me ha dado vida"

La película se convierte en "guardiana de la memoria" de la actriz, dice la directora Claudia Pinto



BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz Carme Elias estrena este viernes en cines el documental 'Mientras seas tu', de Claudia Pinto, en el que resigue el proceso de Alzheimer que sufre, y ha asegurado que rodarlo le ha aportado motivación: "Tener un objetivo, a mí me ha dado media vida".

"A mi me ha servido mucho terapéuticamente porque es tener un proyecto que da a luz una cosas escondida en las familias desde hace tiempo", ha asegurado la actriz en una entrevista de Europa Press junto a la directora, que ha esperado que pueda ayudar a familias y personas que padecen.

Ha remarcado que "tener un objetivo, sobre todo si es un objetivo de algo que amas, es fundamental", y ha explicado que cuando te diagnostican la vida se rompe y tener una motivación es muy importante.

La directora Claudia Pinto ha asegurado que ejercer de 'guardiana de la memoria' de Elias, como la actriz la define en el documental, es una gran responsabilidad, y ha subrayado que al final la película se convierte en "guardiana de su memoria también", en un concepto que se ha ido transformando de unas grabaciones caseras a un proyecto de mayor envergadura.

Elías ha remarcado que todo empezó de una forma tan espontánea que en aquel momento no había una pretensión, pero que más adelante se han dado cuenta de que se está "dando luz a una realidad que se queda allí escondida".

En este sentido, Elias ha añadido la conciencia de dejar un documento de "cómo era esa enfermedad" en el momento que la humanidad pueda superarla, ahora que todavía no tiene cura, y dejar constancia del proceso en sus primeras etapas.

En el documental se nota la complicidad y amistad que existe entre las dos: Elias ha afirmado que no se lo hubiera planteado en otras manos y Pinto ha afirmado que lo interesante del documental es lo vivencial, "no hacer un documental donde grandes actores o directores hablaran, sino como una actriz sufre la pérdida de su memoria".

"VOZ A LAS EMOCIONES"

Pinto ha destacado el compromiso y la generosidad de Elias y la capacidad de "ponerle voz a las emociones y poder contar en primera persona lo que está pasando", ha calificado de valiosísimo su testimonio para entender a quienes sufren la patología, y ha subrayado que cree que será una película muy querida.

"Hay necesidad de hablar de esto, que está escondido, la gente no lo habla", ha añadido Pinto, quien ha celebrado que Carme Elias sea consciente de lo que está pasando, pueda seguir haciendo entrevistas y recibir el cariño del público.

Pinto ha asegurado que "no hubiera acabado la película" si Elias no hubiera podido acabarla, porque más que el filme es que ella pueda acompañarla y sea más que una película, de ahí su alegría en los Premis Gaudí al recibir el galardón al mejor documental.

En el documental también se aborda la aprobación de la ley de eutanasia, Elias ha esperado que se respete su voluntad: "Cuando ya no esté aquí, no quiero seguir viviendo", ha remarcado la actriz, a lo que Pinto ha añadido que cuando no estaba aprobada la norma generaba mucha angustia en Elias.

'Mientras seas tú' llega este viernes a los cines españoles y este sábado opta al Goya al mejor documental, en la ceremonia que se celebra en Valladolid.