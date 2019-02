Publicado 15/02/2019 14:49:49 CET

Las actrices Carme Elias y Vicky Peña protagonizan una "enemistad de cine" en el Teatre Akadèmia de Barcelona con el estreno en España del montaje 'Què va passar amb Bette Davies i Joan Crawford?', de Jean Marboeuf y dirigido por Guido Torlonia, en palabras del director.

La obra imagina una correspondencia ficticia y llena de ironía a partir de los hechos y anécdotas reales que se sucedían en la tormentosa relación entre Davis (Carme Elias) y Crawford (Vicky Peña) durante el rodaje de 'What ever happened to baby Jane?'.

El director considera esta relación como una de las más "tormentosas y morbosas" de la historia de Hollywood, puesto que ésta ha traspasado pantallas y llega a la cartelera teatral.

La traducción del texto ha corrido a cargo de Joan Casas, el espacio escénico, a cargo de Sebastià Brosa y Paula Bosch, mientras que la caracterización de las actrices ha sido obra de Helena Fenoy y Marta Ferrer, ambas del departamento de maquillaje de los programas 'Polònia' y 'Crackòvia' de TV3.

En una serie de HBO, las oscarizadas Jessica Lange y Susan Sarandon han dado vida a Crawford y Davis, respectivamente, en la serie 'Feud: Bette and Joan', que explora la vejez, el sexismo y la misoginia.