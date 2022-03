Carrizosa (Cs) apoya el envío de armas y cree que el Gobierno ha "tardado" en decidirlo

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, en una foto de archivo - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha manifestado este miércoles su apoyo a la decisión del Gobierno de enviar armamento a Ucrania para defenderse de la invasión rusa, pero ha lamentado que haya "tardado" en tomarla.

"Nos alegramos de esta rectificación por parte del Gobierno, que hasta ahora parecía que no estaba del todo convencido de la posición que debía tomar ante esta agresión injustificable", ha sostenido en declaraciones a los medios antes de visitar el Mobile World Congress de Barcelona, acompañado de la presidenta del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte.

Aunque ha admitido que es una decisión que puede costar, ha advertido de que al presidente de Rusia, Vladimir Putin, no se le parará "con manifestaciones, símbolos en las redes sociales y llamadas al 'no a la guerra' porque esto no funciona en el contexto internacional".

Según Carrizosa, hay que apoyar y estar unidos en la posición internacional de España en este conflicto "porque la posición de España es la posición europea".

Para Guilarte, el Ayuntamiento de Barcelona también debería tener un plan de acogida de refugiados ante el ataque del "psicópata y sociópata" Putin sobre Ucrania, que espera que pronto sea un país integrado en la UE.

Así, ha apelado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a destinar recursos y pasar a la acción para acoger a los ciudadanos de Ucrania que están llegando porque --ha asegurado-- los están derivando "a una charla sobre derecho internacional para refugiados".

Por ello, ha pedido a la alcaldesa que concrete el número de refugiados que quiere acoger, el plan previsto para estas personas cuando lleguen a la oficina de atención al refugiado, y que se destine una partida presupuestaria para ayudar al pueblo de Ucrania.

PIDE LA DIMISIÓN DE COLAU

Guilarte también ha pedido de nuevo la dimisión de Colau, que este viernes deberá declarar ante el juez como investigada por presunta malversación y tráfico de influencias.

"Colau se dedica a los 'dedazos' y a utilizar recursos que se ponen al servicio de una ideología y no a la recuperación de la ciudad. Que Colau se tenga que sentar ante el banquillo, avergüenza el cargo que representa y a Barcelona. Debería dimitir ya", ha reclamado.