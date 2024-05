Carrizosa (Cs) critica que Illa quiere "agradar" a los catalanistas con el fichaje de Trapero

Pide que la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell "no repercuta en los derechos de los consumidores"



BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Cs a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa, ha criticado que el candidato del PSC, Salvador Illa, quiere "agradar a los sectores catalanistas con fichajes" como el del excomisario jefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero para ser director general de los Mossos si entra en el Govern.

"Nosotros lo repudiamos absolutamente, puesto que es un símbolo de la politización de los Mossos al servicio del independentismo", ha añadido este jueves en una rueda de prensa organizada por Efe.

Carrizosa ha culpado a Trapero de que los Mossos no hicieran "nada durante la jornada del 1 de octubre" y de dejar --textualmente-- absolutamente indefensos y con la patata caliente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

Ha erigido a Cs como "el voto que molesta de verdad al separatismo", y ha asegurado que el voto al PSC promoverá futuros pactos postelectorales con partidos independentistas.

Según Carrizosa, "a partir del lunes el 'procés' se reinicia" con la posible vuelta a España del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont.

"CORDONES SANITARIOS"

Preguntado por el acuerdo de PSC, ERC, Junts+, Comuns y CUP para no pactar con Vox y Aliança Catalana tras el 12M, ha dicho que no se sumarán porque no son partidarios de hacer "cordones sanitarios".

"También hay partidos con postulados ultranacionalistas y además de extrema izquierda y comunistas como la CUP y tampoco hemos hecho cordones sanitarios", ha explicado.

Carrizosa también ha respondido a la propuesta que hizo el miércoles el candidato del PP, Alejandro Fernández, en la que le pedía el voto para su partido en lugar de Cs: "No vamos a votar a un PP del que no nos fiamos y marcado como todo el mundo sabe por la corrupción".

Ante la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, ha valorado que no le restan "legitimidad" a la operación, pero que las instituciones tienen que vigilar que esto no repercuta en los derechos de los consumidores.