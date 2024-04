Carrizosa (Cs) rechaza pactar con Illa (PSC) tras el 12M: "No nos merece ningún tipo de garantía"

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Cs a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa, ha rechazado este martes un posible pacto con el PSC tras los comicios del próximo 12 de mayo porque el candidato socialista, Salvador Illa, no les "merece ningún tipo de garantía ni de confianza".

"Cs no va a pactar con nadie que haya pactado a su vez con el separatismo, esa es nuestra línea roja", ha declarado en una atención a los medios en Canet de Mar (Barcelona), tras ser preguntado por un posible pacto postelectoral con Illa.

"Illa decía que no a los indultos y luego indultaron, decía que no a la amnistía y luego amnistiaron, está diciendo que no al referéndum y van a dar un tipo de referéndum que ya están hablando con ERC", ha sostenido.

"¿Con qué Illa quieren que pacte yo, con el que dice las cosas que dice o con el que hace las cosas que hace?", ha añadido.

En este sentido, ha hecho alusión a que el dirigente socialista habla en campaña en castellano, pero "luego participa con el separatismo de las leyes que erradican el castellano de la enseñanza pública catalana".

Carrizosa ha visitado la escuela Turó del Drac de Canet, donde la familia de una alumna pidió por vía judicial un 25% de clases en castellano, y ha reprochado la "campaña de acoso" a la familia, y ha instado a, textualmente, detener a los políticos independentistas y socialistas que, según él, son responsables del fracaso educativo.