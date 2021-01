Carrizosa (Cs) señala a Illa como "responsable de que no haya un registro de las vacunas producidas"

Indica que "un ministro de Sanidad en tercera ola no puede serlo a tiempo parcial"

BARCELONA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Cs a la presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha indicado en rueda de prensa tras visitar la Fira de Reis este lunes que "el ministro de Sanidad [Salvador Illa] a tiempo parcial es el responsable de que no haya un registro oficial de las vacunas producidas" a nivel nacional.

Carrizosa ha añadido también que un ministro de Sanidad en tercera ola "no puede ser un ministro a tiempo parcial. Por ello, Illa debería dejar de ser Ministro y poner a cargo a alguien que afronte el fracaso de la vacunación", coordinándose con las comunidades autónomas y creando un registro oficial.

"Illa debería coordinar todo eso, pero ha preferido venir a Catalunya de candidato a la presidencia de la Generalitat, poner el cartel de cerrado por campaña en el ministerio y ocuparse de los problemas del PSC en Catalunya", ha añadido.

El líder de Cs en Catalunya ha indicado que desde Cs también van a proponer un plan nacional para la vacunación basado en tres aspectos: la "tregua política", la coordinación de las comunidades autónomas con el Gobierno central y un registro de vacunaciones.

PESIMISMO EN LA FIRA DE REIS

Carrizosa ha señalado que Catalunya es uno de los lugares donde la actividad económica se está viendo más afectada por las numerosas e "inexplicables restricciones, mientras que otras comunidades no presentan peores signos de la pandemia con mayor actividad".

Concretamente, según Carrizosa, "en la Fira de Reis hay pesimismo generalizado porque las restricciones hacen esperar que los ingresos sean mucho menores".

"No hemos visto explicar a los responsables en qué benefician estas restricciones. No hay datos de indicencia de cada una de ellas, por lo que se demuestra que no están basadas en circunstancias objetivas", ha añadido.

Carrizosa, junto a la concejal y presidenta del Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Mari Luz Guilarte, ha remarcado que su partido "no ha dejado de crecer" después del tropiezo en las elecciones generales de hace un año.

