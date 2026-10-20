Casa Seat acoge una exposición sobre la historia de la marca de motos Bultaco

Archivo - Una de las imágenes históricas de la marca Bultaco - CASA SEAT - Archivo

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat acoge desde este martes y hasta el 27 de octubre la exposición 'Bultaco, pasión por la moto', organizada junto al Museu Moto Bassella y que reúne una selección de motocicletas emblemáticas de la historia de Bultaco.

La muestra permite descubrir 22 de los modelos que marcaron la evolución de la marca, tanto en la competición como en la producción de serie, además de piezas "especialmente singulares" por su historia y trayectoria, informa Seat en un comunicado.

Entre las piezas que se expondrán destacan tres motos vinculadas a algunos de los capítulos "más singulares" de la historia de la marca, como la Bultaco Sherpa T 'Himalaya' de 350 cc (1973), que participó en la expedición Moto-Himalaya estableciendo la cota más alta alcanzada hasta entonces por una moto por sus propios medios.

También se podrá contemplar la Bultaco TSS Modelo 40 de 125 cc (1968), la primera motocicleta de la marca desarrollada específicamente para la competición de velocidad, y la Bultaco Lobito, "un icono para los jóvenes de su época".

INAUGURACIÓN

Junto a estas motocicletas, la exposición incluirá el Seat 124 D Especial 1800 de Grupo 4, protagonista del Rallye de Montecarlo de 1977.

El acto de inauguración oficial tendrá lugar este jueves con un coloquio dirigido por el periodista de motor Josep Lluís Merlos con Jaime Puig, Curro Bultó, Estanis Soler y Oriol Puig Bultó, todos ellos vinculados a Bultaco, y se presentará el libro 'Una vida sobre dos ruedas', de Raül Adroher, una biografía dedicada a Oriol Puig Bultó.