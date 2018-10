Casado (PP) dice que no tendrá "ninguna contemplación ni diálogo" con los independentistas

Publicado 01/07/2018 14:22:40 CET

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia el PP Pablo Casado ha afirmado que si lidera el partido "no va a haber ninguna contemplación ni ningún diálogo con quien quiere romper la legalidad", y que no tendrá ningún tipo de simpatías con los partidos independentistas, porque asegura que su compromiso por mantener la unidad, la libertad y la igualdad entre españoles es inquebrantable.

"No podemos tener contemplaciones con aquellos que están agrediendo las libertades públicas, hay que tener una política de firmeza, en la que haya mucha presencia institucional en Catalunya pero no para ceder al chantaje de los independentistas", ha dicho en declaraciones a los medios ante la Jefatura Superior de la Policía Nacional, en Barcelona, donde ha hecho campaña este domingo.

Ha asegurado que Catalunya va a ser el pilar de su actuación si es presidente del PP, y que va a defender una Catalunya plural pero unida al resto de España: "No hay nada más importante en los próximos meses y es lo que voy a abanderar".

Así, ha recordado al Gobierno que debe tener muy claro que tiene que defender la unidad territorial, la igualdad entre españoles, la libertad y que "no se puede dialogar o ceder a aquellos que quieren romper España".

"A mí no me preocupa los cuatro presos que estaban en la Generalitat y cumplieron delitos muy graves, a mí lo que me preocupa son los cientos de miles de catalanes a los que el Gobierno está dejando solo, porque lo que están diciendo ahora es que quien manda es Torra y Puigdemont", ha dicho.

Ha reconocido que el artículo 155 se pudo haber aplicado antes en Catalunya y de forma más extensa, y que "lo que ha pasado en TV3 quiere decir que la aplicación ha sido un fracaso", al igual que, según él, han sido incapaces de que se enseñe castellano en las escuelas catalanas.

"Si los independentistas se quieren ir, que se vayan como Puigdemont a Bruselas, o a Alemania", ha aseverado.

"VOLCADO" CON EL PP CATALÁN

Casado ha afirmado que, si es elegido presidente del PP, se volcará con las elecciones municipales y autonómicas, concretamente en Catalunya, para hacer una alianza constitucionalista que les permita ser "la alternativa de gobierno útil".

"Si recuperamos el cinturón metropolitano, si recuperamos Tarragona, si gobernamos en Barcelona, creo que el independentismo habrá muerto. Creo que empezaremos a recuperar ese espacio cívico, una libertad sin ira, una capacidad de acuerdos dentro de la ley pero desterrando todo el racismo y supremacismo que hemos visto en las manifestaciones del señor Torra ", ha concluido.

APOYO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

También ha querido transmitir su apoyo a la Policía Nacional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y ha recordado "no pueden ver conculcado su trabajo y su función fundamental para garantizar la democracia".

En este sentido, cree que no hay que pedir perdón por aquellos funcionarios que cumplen con su obligación de defender las libertades y los derechos, sino todo lo contrario: "Creo que hay gobernantes irresponsables que tienen que pedir perdón por haber llevado a su ciudadanía a intentar incumplir la ley y a un enfrentamiento social".

POLÍTICA MIGRATORIA

Preguntado sobre la autorización para desembarcar el barco Open Arms en Barcelona, Casado ha acusado a los ayuntamientos de Barcelona y Madrid de hacer demagogia y ha dicho que "solo han hecho que poner carteles en la puerta del Ayuntamiento pero no han hecho absolutamente nada ni por los inmigrantes ni por una política de migración lógica en Europa".

Ha indicado que "no es una cuestión de gestos, es una cuestión de proyecto integral", y ha abogado por tener una coordinación en el control de las fronteras, no hacer un efecto llamada, y volver al modelo de cooperación en origen que tuvo España en los años 90.

Además, Casado ha calificado la situación en RTVE como la crónica de una ocupación anunciada, y ha dicho que no se puede politizar la televisión pública y que las acusaciones que han vertido contra el PP eran falsas: "La careta es que a la izquierda, a Podemos, no le gusta la pluralidad informativa".