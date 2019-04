Catalunya "acelerará" el impacto en pacientes de avances sobre medicina regenerativa

Publicado 25/04/2019 12:51:30 CET

Bellvitge acoge un programa que aglutinará esfuerzos contra dolencias degenerativas

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Medicina Regenerativa de Catalunya (P-CMR) "acelerará" la traslación médica de la investigación sobre medicina regenerativa hacia un impacto en pacientes, principalmente de insuficiencia cardíaca, enfermedades neurofegenerativas, hematológicas no malignas y degeneración macular, y aglutinará la investigación en células madre.

Lo ha explicado este jueves en el Hospital Duran i Reynals el director del programa, Ángel Raya, en un acto con el presidente de la Generalitat, Quim Torra; la consellera de Salud, Alba Vergés; la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Nuria Marín, y el director del Idibell, Gabriel Capellá, en el que no han admitido preguntas.

El programa surge al unir el Idibell al Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) --antes ubicado en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)--: "Este programa nace con la misión de acelerar la traslación clínica y las estrategias de la medicina regenerativa", que permite tratar enfermedades degenerativas generando células en el laboratorio y reponiendo las que no funcionan correctamente, ha dicho Raya, también director del CMRB.

"En Catalunya hay un entorno de excelencia en investigación fundamental, que convive con un entorno de excelencia internacional en investigación clínica", por lo que echaban de menos un programa que aglutinara los avances de los últimos años, que ha calificado de muy revolucionarios, aunque todavía no han salido del laboratorio en Catalunya.

El programa servirá como "aglutinador de los esfuerzos" hechos en los diferentes niveles de investigación para asegurar que lleguen a los pacientes, y se iniciará mapeando en detalle los actores, a lo que Capellá ha añadido que el entorno del Idibell y el Hospital de Bellvitge encajará bien la medicina regenerativa y permitirá el acercamiento a una investigación necesariamente transversal.

En mayo del año pasado se anunció el traslado del centro al Idibell, que estaba previsto para junio, y el impulso de este nuevo programa ha permitido crear nuevos grupos de investigación, además de incluir servicios cientificotécnicos del Banco de Células Madre de Barcelona (BCLB) y el nódulo catalana del Banco Nacional de Células Madre (BNCL), y una codirección clínica del investigador del Institut Germans Trias i Pujol Antoni Bayés-Genís.

DE LARGO RECORRIDO

Torra ha destacado que se trata de un proyecto de largo recorrido y de transformación del conocimiento en el ámbito de la salud, y en concreto sobre enfermedades que ve como muy cercanas y cotidianas: "El impacto para el bienestar de la ciudadanía de vuestra investigación es más que evidente", ha dicho dirigiéndose al personal médico e investigador asistente.

La creación del programa surge de un acuerdo del Govern en 2015, y el presidente ha recordado que lo ha hecho posible el trabajo de exconsellers como Marina Geli, Boi Ruiz y Toni Comín, y sobre este último ha lamentado que no estuviera presente, y ha recordado también a otros miembros del Govern "exiliados y encarcelados" actualmente.

Vergés ha destacado que la unión con el Idibell permitirá al proyecto coger impulso: "Estamos haciendo ciencia excelente con impacto, desde nuestro país y desde L'Hospitalet", ha dicho, y ha explicado que el 40% de los investigadores que participan son de fuera de Catalunya y el 74% son mujeres.

Ha llamado a mantener la visión transversal y a no olvidar la curiosidad humana que lleva a "avanzar y poder solucionar en un futuro cosas que ahora son insolucionables", y ha agradecido a los investigadores su trabajo que permite que hoy día se mejoren problemáticas que en el pasado no tenían curación.

SITUACIÓN "ANÓMALA" EN BELLVITGE

La alcaldesa de L'Hospitalet ha destacado que se trata de "un momento muy importante para el clúster biomédico de Bellvitge",

una suma de trabajo entre administraciones, con un modelo de crecimiento sostenible, y ha criticado que el presidente todavía no les ha dado fecha para la reunión de trabajo a la que se comprometió en marzo, al inaugurar una nueva estación de la L10 de metro.

Marín también ha lamentado la "situación bastante anómala" de que una parte importante de los residentes en la ciudad tengan que salir de L'Hospitalet para ir a hospitales de su entorno, mientras que hay ciudadanos de fuera que tienen al Hospital de Bellvitge como centro de referencia, y ha pedido crear en la ciudad el nuevo hospital general de Can Rigal, que permitiría atender al 50% de la población.

Ante la apelación de Marín al compromiso de una reunión, Torra ha dicho: "Sabéis que me gusta que me aprieten, por lo que cojo el reto de sus palabras. Me parece importantísimo que L'Hospitalet y el Baix Llobregat tengan este clúster de biomedicina", por lo que ha reafirmado la necesidad de reunirse.

"Tengo el sueño de que si este país, en el siglo XIX fue uno de los que lideraron la revolución industrial, tenemos que ser capaces ahora también, en este siglo XXI, de liderar la revolución del conocimiento y de la innovación, nos jugamos buena parte de nuestro futuro", ha afirmado Torra, y ha asegurado que no se trata de una promesa vacía.