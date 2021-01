Catalunya podría alcanzar a los 'frugales' si invirtiera más en capital humano, según un estudio

Canadell presenta su dimisión como máximo responsable de la Cámara de Barcelona

Catalunya podría converger con los países europeos líderes si se invirtiera "más y mejor" en capital humano y tecnológico, con un buen marco institucional y reduciendo el déficit fiscal.

Así se extrae del estudio 'Convergencia con los frugales y déficit fiscal' presentado este jueves en rueda de prensa por la Cámara de Barcelona.

El objetivo del informe es responder a dos preguntas: cuáles son las condiciones que permitirían a la economía catalana converger en el PIB per cápita y el bienestar con los llamados países frugales (o líderes en Europa), y qué impacto tendría una reducción del déficit fiscal de Catalunya con el Estado en esa trayectoria.

Durante el acto, el presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, ha presentado su dimisión como máximo responsable de la entidad, coincidiendo con el inicio de la campaña de las elecciones del 14F y su condición de miembro de la candidatura de JxCat.

Según el director de estudios económicos de la cámara, Joan Ramon Rovira, el PIB per cápita de la economía catalana en los últimos 20 años ha crecido un 14,2%, a un ritmo inferior a los registrados por Austria (20,6%), Dinamarca (16,6%) y el resto del Estado sin Catalunya (17,8%).

"Por lo tanto, a lo largo de este período largo, Catalunya ha tendido a divergir de los dos países líderes que se toman como referencia y también del resto del Estado", ha valorado.

Por otro lado, a lo largo del periodo 2000-2019, la suma del consumo público y consumo privado en Catalunya ha aumentado un 1,7% frente al aumento del 5,8% en Austria, del 21,1% en Dinamarca y del 8,6% en el resto del estado.

ELIMINACIÓN DEL DÉFICIT FISCAL

Cuando en el estudio se elimina el déficit fiscal, "se desprende un aumento del nivel de consumo per cápita de los catalanes del 11,7% en un solo año, y un descenso del consumo per cápita en el resto del Estado del 2,5%, acercando Catalunya puntualmente a los niveles de consumo per cápita de los frugales".

Rovira ha añadido que la reducción o supresión del déficit fiscal elevaría el nivel de bienestar en Catalunya, "pero no es condición suficiente para alcanzar a los países líderes. Para ello se debería dedicar mayores recursos a la inversión y un nuevo modelo económico basado en la economía del conocimiento".

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EFICIENTES

El estudio también revela que es básico definir un marco institucional de calidad junto con un marco legal que garantice la cohesión social; unas administraciones públicas ágiles, eficientes y transparentes, y un elevado nivel de consenso público-privado sobre los objetivos de país a largo plazo.

Canadell ha indicado que es posible alcanzar el nivel competitivo de los países frugales "si se siguen sus mismos pasos y se invierte dónde se tiene que invertir", añadiendo que es importante que Catalunya elimine el actual déficit en infraestructuras estimado en 45.000 millones de euros.