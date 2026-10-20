Catalunya está revisando protocolos de detección de maltratos a bebés tras los casos no detectados

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS
BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que la Conselleria de Salud está revisando los protocolos de detección de maltratos a bebés tras los 3 casos que no se detectaron a tiempo por centros sanitarios.
Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu este martes, preguntada por los tres casos de bebés presuntamente maltratados que pasaron por los hospitales Joan XXIII de Tarragona; Mollet (Barcelona) y Sant Joan de Déu (Barcelona), y Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).
Paneque ha asegurado se están revisando los protocolos para evitar que se vuelvan a producir casos como estos y ha apuntado que se está investigando, por lo que ha pedido prudencia: "Es una situación muy lamentable y muy escalofriante".
Ha garantizado el que el Govern pondrá "todos los mecanismos de control que sea posible" para evitar que se produzcan estas situaciones, que ha señalado como de las más incomprensibles por la vulnerabilidad de los menores.
"No podemos dar información sobre casos que en estos momentos están bajo investigación, pero sí que podemos afinar protocolos y el Departamento de Salud está revisando estos protocolos para que se puedan activar todos los mecanismos posibles para que estos casos no se produzcan y, en todo caso, se puedan detectar de la manera más rápida posible", ha zanjado.
Según ha avanzado 'El Periódico', los lactantes pasaron también por varios centros de atención primaria (CAP) de esas zonas, y se suman al caso del bebé presuntamente maltratado que se detectó en el Hospital Vall d'Hebron en marzo.