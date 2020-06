CatECP quiere que la oficina de expresidente sea incompatible con la actividad laboral privada

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de CatECP en el Parlament han propuesto este jueves dos modificaciones de ley para hacer incompatible la oficina de expresidente de la Generalitat con la actividad laboral en el ámbito privado, y para evitar que "puedan conseguir un asiento en los consejos de administración de las empresas del Ibex 35".

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha sostenido en un vídeo dirigido a los medios que "las puertas giratorias no son ilegales, pero representan un ataque contra la democracia" y son inmorales y sospechosas, según ella, por lo que abogan por endurecer estas incompatibilidades.

Los comuns proponen modificar la Ley 6/2003 del estatuto de expresidentes de la Generalitat, en la que quieren incorporar cambios "después de años de abusos por parte de algunos exresponsables políticos y la indignación ciudadana contra las puertas giratorias", según la propuesta.

Defienden que la oficina del expresidente no se pueda mantener cuando se realiza una actividad en el ámbito privado o se participa en un consejo de administración: "No puede haber ningún tipo de duda sobre la utilización de las prerrogativas que tienen los expresidentes para actividades que no son propias de su reconocimiento institucional".

También plantean modificar la Ley 13/2005 del régimen de incompatibilidades de altos cargos al servicio de la Generalitat, incorporando la prohibición de participar en consejos de administraciones de grandes empresas y del Ibex 35, que "son las que tienen un mayor poder económico y capacidad de influencia política".

Quieren "establecer un sistema de incompatibilidades más estricto y adecuado a la exigencia ética de la sociedad catalana", especificando que los expresidentes no puede formar parte de consejos de administración de empresas del ámbito público o privado que cotizan en bolsa o empresas que facturan más de 50 millones de euros.

Los comuns han lanzado esta propuesta tras conocerse que el expresidente de la Generalitat José Montilla se incorporará en el consejo de administración en Enagás, algo por lo que han pedido su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) de la Cámara catalana Cs, JxCat, ERC y la CUP.