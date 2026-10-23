Los cementerios de Barcelona ampliarán su horario el fin de semana de Todos los Santos

Archivo - Cementerio del barrio de Poblenou de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cementerios de Barcelona ampliarán su horario de atención a la ciudadanía de 8 a 18 horas por la festividad de Todos los Santos, que se conmemora el domingo 1 de noviembre, y que también incluirá el sábado 31 de octubre.

Como novedad, incorporarán la posibilidad de depositar urnas con cenizas de animales de compañía en sepulturas familiares, además de preparar un nuevo servicio de personalización de urnas con grabación láser, mientras que el cementerio de Sant Gervasi estrena un jardín de inhumación de cenizas, informa el Ayuntamiento en un comunicado este viernes.

Ha recomendado planificar con antelación la visita y consultar los planos, el localizador de difuntos y el área privada de la web de los cementerios de la ciudad para evitar aglomeraciones y favorecer una visita "más íntima y recogida".

REFUERZO DEL TRANSPORTE

Por su parte, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) pondrá en marcha este sábado el dispositivo de refuerzo del transporte público para desplazarse a los cementerios.

Así, del 24 de octubre al 1 de noviembre se reforzarán los autobuses 21, 102, 104 y 107, que comunican los diferentes puntos de la ciudad con los cementerios más importantes.