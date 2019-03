La cesta de la compra de productos cárnicos alcanza 14.757 millones en 2018, un 3,3% más

Publicado 05/03/2019 19:55:32 CET

El canal tradicional pierde fuerza frente al súper y el híper en la venta de productos cárnicos

LLEIDA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cesta de productos cárnicos alcanzó en 2018 los 14.757 millones de euros, un 3,3% más que el año anterior, según ha avanzado el Retailer Services Consultant de Nielsen, Ignacio Biedma, en el Congreso de Productos Cárnicos y Elaborados de la asociación de fabricantes y distribuidores AECOC que se celebra este martes y miércoles en Lleida.

En el último año también se registró un incremento del 0,5% en volumen, llegando a los 2.127 millones de kilos vendidos durante el año pasado, datos que consolidan la importancia de este tipo de productos en la cesta de la compra diaria de los españoles, ha informado AECOC en un comunicado.

La fresca se lleva el 61,5% del peso total de la cesta de productos cárnicos, seguida con un 34,8% de la charcutería y, finalmente, un 3,7% para los platos preparados cárnicos --tanto congelados como refrigerados y conservas--.

La carne fresca crece un 0,17% y los platos preparados un 0,05%, mientras que la charcutería pierde este último año un 0m22% y dentro del apartado de carne fresca, se consume cada vez más cerdo y otras carnes en detrimento del vacuno, según Biedma.

El principal canal de venta de la carne fresca es el súper e híper (56%) frente al canal tradicional, que pierde un 1,5% respecto al año anterior, mostrando un comportamiento similar al del resto de productos como verduras, frutas y pescado.

El jamón serrano e ibérico, los curados y las salchichas tanto en conserva como refrigeradas actúan como motores de crecimiento del sector al presentar una evolución en valor positiva del 4,4%, 3,6% y 1,5%, respectivamente.

Por su parte, Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha presentado los avances en su programa de reducción de antibióticos en el uso de la carne, lo que constituye una prioridad mundial.

Almansa ha insistido en que el uso de antibióticos es un problema de sanidad animal pero, en ningún caso, de seguridad alimentaria, tal y como confirma el hecho de que no haya residuos de antibióticos en la carne que se comercializa en España.

El director general de Sanidad de la Producción Agraria ha destacado que, desde que se empezó a trabajar en el programa hace ahora 4 años, el consumo de antibióticos se ha reducido ya un 14%.

Por su parte, el socio fundador y CEO en Lantern, Jaime Martín, ha presentado los datos de 'The Green Revolution' para ahondar en la tendencia veggie que va ganando más relevancia entre los consumidores: el 7,8% de la población en España es 'veggie', no come alimentos de origen animal o los reduce al máximo.

Carlos Buxadé, catedrático y profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, ha presentado su reflexión sobre los principales retos del sector y la carne de laboratorio, una alternativa que está empezando a influir en las estrategias de los grandes gigantes cárnicos internacionales.