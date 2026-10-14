La CEU UAO inaugura el curso con el grado en Medicina y el nuevo Campus Esplugues (Barcelona)

El rector de la CEU UAO, Marcin Kazmierczak, en el acto - CEU UAO

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) ha celebrado este martes el acto inauguración del curso 2026-2027 con la novedad de la puesta en marcha del grado en Medicina y del Campus Esplugues (Barcelona), espacio que albergará toda la actividad de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la universidad.

El rector de la CEU UAO, Marcin Kazmierczak, ha defendido en su discurso una educación universitaria que combine la preparación profesional con la formación humanística y enseñe a pensar con libertad y responsabilidad, informa la universidad en un comunicado.

También ha reivindicado el diálogo entre fe y razón: "La excelencia académica y la inspiración cristiana no compiten, se enriquecen mutuamente", ha señalado.

Por su parte, el director general de Universidades del Departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat, Miquel Soriano, ha subrayado el papel "fundamental" de las universidades en la sociedad.

También ha felicitado a la CEU UAO por la puesta en marcha del Grado en Medicina, unos estudios que ha considerado "necesarios" para la sociedad catalana.

El gran canciller de la CEU UAO, José Masip, ha destacado la formación integral de la persona como vocación de las universidades CEU: "Queremos que nuestros estudiantes salgan convertidos en mejores personas capaces de poner el talento al servicio de los demás y trabajar por el bien común".

MEMORIA ACADÉMICA Y LECCIÓN INAUGURAL

Durante la ceremonia, el secretario general y vicerrector de Investigación y Transferencia de la CEU UAO, Alessandro Mini, ha presentado los principales resultados de la memoria académica 2025-2026.

El balance refleja un crecimiento "sostenido" del número de estudiantes de nuevo ingreso y destaca la dimensión internacional de la universidad.

El catedrático de Filosofía Francesc Torralba ha impartido la lección magistral 'La universidad: un ecosistema dialógico, autónomo y diaconal. Apostillas a John Henry Newman': a partir del pensamiento de Newman, Torralba ha reflexionado sobre el diálogo entre disciplinas, la autonomía universitaria y el servicio a la sociedad.