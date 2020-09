El Ciac llama al sector del automóvil a asociarse y rehacer estrategias para sobrevivir

Advierte de que si no llega un fabricante de baterías el futuro del coche eléctrico se ve "dudoso"

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Clúster de la Industria de Automoción de Catalunya (Ciac) ha llamado a las empresas del sector del automóvil a rehacer sus planes estratégicos y a coordinarse y asociarse para poder sobrevivir a la transformación del sector.

Éste es el gran reto que según el presidente de la entidad, Josep Maria Vall, afronta la industria del automóvil catalana, ha explicado este jueves en una rueda de prensa telemática para presentar su plan estratégico para 2020-2024 junto al clúster manager, Josep Nadal.

"Solos no lo conseguiremos. En muchos países se hacen consorcios de empresas para ver cómo se pueden coordinar y organizarse entre ellos para ofrecer productos a los fabricantes. Este es el gran reto", ha añadido.

Vall ha llamado a la industria de componentes de la automoción a coordinarse para poder ganar valor añadido y así ofrecer productos con I+D: "Los Tier1 no tienen más remedio que ser más fuertes y la única forma es unirse entre ellos".

También ha explicado que se prevé una reducción de las ventas de automóviles de entre el 15% y el 20% este año debido a la pandemia de coronavirus, frente a las previsiones que auguraban una caída de entre el 40% y el 50%, debido a que los fabricantes ya operan al 90%.

FABRICANTES DE BATERÍAS

Preguntado por la eventual llegada de un fabricante de baterías en la planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, el presidente del clúster ha sostenido que es importante contar con una fábrica, se instale o no en la planta de la automovilística, así como que llegue un inversor para reindustrializar dicha factoría.

Ha defendido que pese a no contar con fabricantes hay muchas empresas que pueden contribuir a la fabricación de baterías y ha alertado de que si no se es capaz de traer una fábrica de baterías el futuro del coche eléctrico se ve dudoso: "Si no, nos convertiremos en fabricantes de coches con modelos de motor de combustión".

Para Vall, hace falta que las administraciones tengan una visión clara de hacia dónde va el sector, así como cuáles son sus necesidades: "Tienen que invertir en infraestructuras de recarga de baterías y dar facilidades. También tienen que ayudar para que la fábrica de baterías sea un hecho en nuestro país".

Sobre el Centro de Formación Profesional de Martorell (CFPA), Vall ha sostenido que no tienen la intención de gestionarlo porque ellos se dedican a la cooperación entre empresas y ha deseado que pueda ponerse en marcha con la llegada de algún gestor: "Está en manos políticas, no en las nuestras".

TENDENCIAS MUNDIALES

Vall ha explicado que hay una "clara" reducción de la fabricación de vehículos en la Europa occidental, que actualmente produce el 25% a nivel mundial, y ha explicado que en 2018 se fabricaron 95 millones de coches en todo el mundo y que para este año se prevén 72 millones debido al paro por el Covid-19.

"Hay previsiones que dicen que en 2040 Europa solo hará el 5% de la producción mundial de coches. Por el efecto de China. Hace 14 años tenía un 6-7%, ahora está en un 28-29%. Hay un desplazamiento total de Europa hacia China, del Atlántico hacia el Pacífico", ha concluido.

Ha lamentado la media de 12,6 años de edad del parque español de vehículos y ha augurado que en 2040 habrá un 30% de los vehículos con baterías eléctricas, mientras que el 25% serán híbridos, el 23% de hidrógeno y el 22% de combustión: "Tendremos una gama variada".

VEHÍCULO CONECTADO

A nivel tecnológico, según Vall, en 2035 todos los nuevos vehículos estarán conectados pero ha advertido de que hay una tarea pendiente en el desarrollo de infraestructuras para poder conseguirlo, así como en materia de legislación.

El presidente del Ciac ha asegurado que los fabricantes ya no venden coches sino movilidad y que los concesionarios ya no venderán coches sino que serán multimarca y ofrecerán kilómetros: "En 2030 habrá un 80% menos de vehículos en propiedad".

"El coche del futuro será electrificado, autónomo, compartido, conectado, actualizado contínuamente, más silencioso y más accesible. Puede que no sea necesario ni el carné de conducir", ha razonado.